Kerkük'te uyuşturucu çetesi çökertildi

Kerkük Polisi Müdürlüğü Narkotik Şubesinden Abbas Salahaddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve 4 kişiden oluşan bir çetenin çökertildiğini söyledi.

Semt sakinlerinden kendilerine gelen yoğun ihbar üzerine bir eve baskın düzenlediklerini aktaran Salahaddin, ''Baskın yapılan evde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu kullanımı için de kullanılan malzemeler bulundu.'' ifadesini kullandı.



Salahaddin,''Gözaltına alınan 4 kişiyi mahkemeye sevk ettik. Ayrıca konuya ilişkin kent merkezinde birçok adrese baskın düzenledik.'' dedi.



