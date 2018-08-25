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Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde bir TV kanalı binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:27
Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı

Bağdat’taki merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerin başında gelen Kerkük kentinde bir TV kanalı binasına bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. 

Kerkük Polis Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Kerkük TV ile Kurdsat kanallarının bulunduğun binaya iki hava topu düştü. 

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği yayın organı olan Kurdsat TV ile Kerkük TV binalarının yer aldığı binaya isabet eden 2 havan topunun sadece maddi hasara yol açtığı bildirildi. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:27
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  2. Bağdat
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