Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı

Bağdat’taki merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tartışmalı bölgelerin başında gelen Kerkük kentinde bir TV kanalı binasına bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki Kerkük TV ile Kurdsat kanallarının bulunduğun binaya iki hava topu düştü.

Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği yayın organı olan Kurdsat TV ile Kerkük TV binalarının yer aldığı binaya isabet eden 2 havan topunun sadece maddi hasara yol açtığı bildirildi.