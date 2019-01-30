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Kerkük'te Türkiye vizesi başvuru merkezi açılışa hazır

Iraklılar başkent Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'un yanı sıra artık Türkiye vizesi için Kerkük'ten de başvuru yapabilecek

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:30
Kerkük'te Türkiye vizesi başvuru merkezi açılışa hazır

KERKÜK (AA) - Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kentinde Türkiye vizesi başvuru merkezinin hizmete girmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

AA muhabirine konuşan Vize Başvuru Merkezi İdari Amiri Peyami Yılmaz, Kerkük'te hizmet verecek vize merkezi hazırlıklarının sona erdiğini ifade etti.

Resmi açılıştan önce tamamı yerli ve milli yatırımlardan oluşan yazılım sistemini bir hafta boyunca test edeceklerini dile getiren Yılmaz, Kerkük'teki idari yetkililer ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın uygun gördüğü bir tarihte resmi açılışı yapacaklarını söyledi.

Başvuruların hızlandırılması ve vatandaşlara kolaylık sağlanması için merkezdeki bir işlemin en fazla 4 dakika süreceğini söyleyen Yılmaz, "Vize için günlük 200 ila 400 kişiye hizmet vermeyi planlıyoruz." dedi.

Peyami Yılmaz, Türkiye için vize başvurusunda bulunan vatandaşların işlemlerinin 2 gün içinde sonuçlanacağı bilgisini verdi.

Irak vatandaşları Türkiye vizesini halihazırda başkent Bağdat, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'taki başvuru merkezlerinden alabiliyor.


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:30
  1. Kerkük
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