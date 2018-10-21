PKK'lılar doluştu... Kerkük'te Türkçe tabelalar indirildi!

Kerkük Milli Eğitim Müdürlüğü, şehir genelinde Türkçe isimle eğitim veren 4 okulun adını değiştirdi. Türkmen şehitlerin adını taşıyan Şehit Mehmet Korkmaz, Şehit Hızır Mardan, Şehit Münir Kafili ve Şehit Mustafa Zeki ilkokullarının isimleri, Kerkük Milli Eğitimi tarafından zorla Merkeziye, İlaf, El İsra ve Ziya olarak değiştirildi. Türkmenlerin büyük tepki gösterdiği olay sonrası alınan kararla ilgili soruşturma açıldı.

Halkı kışkırtıyorlar

Irak Türkmen Cephesi Yöneticilerinden Ömer Beyoğlu, kararın Kerkük Valisi Rakan Cuburi'den habersiz ve tahrik amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yuvalanan kripto KDP'liler tarafından alındığını belirtti. “Kerkük halkı bilinçli olarak kışkırtılıyor. ABD, PKK, Peşmerge güçleri bu planın temel bileşenleri” değerlendirmesinde bulunan Beyoğlu, ABD'nin “Kerkük'te 2 bin DEAŞ'lı var” açıklamasını da yeni bir müdahalenin altyapısı olarak niteledi: “ABD Kerkük'te sayısı her geçen gün artan PKK'lıları neden görmüyor?”

Katil kıskıvrak

Barzani işgalinin sürdüğü dönemde Kerkük’te onlarca Türkmen’in kaçırılması ve infazında aktif rol alan Peşmerge komutanlarından Binbaşı Miran İrac yakalandı. 2014-2017 yılları arasında Türkmenlere karşı işlediği birçok suçu itiraf eden İrac, fidye amacıyla onlarca sivili kaçırmak ve 20’den fazla faili meçhulden sorumlu tutuluyor. Şehir girişinde yapılan bir aramada gözaltına alınan İrac’ın Kerkük Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.





(Yeni Şafak)