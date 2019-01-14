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Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısı: 2 ölü

14 Ocak 2019 Pazartesi 04:22
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısı: 2 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iki saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük Emniyeti'nden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kentinde iki ayrı noktaya DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'den bir milis ile bir de kadın olmak üzere iki kişinin öldüğünü söyledi. Ubeydi, kadının öldüğü olayda iki de çocuğun yaralandığını bildirdi.

Ubeydi, saldırıların ilkinin Kerkük'ün kuzeybatısındaki Dibs ilçesi mahkeme merkezi yakınındaki Haşdi Şabi kontrol noktasına, diğerinin ise kentin güneybatısındaki El-Havica ilçesinde yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Haşdi Şabi kontrol noktasına saldırı düzenleyen DEAŞ mensuplarının olay yerinden uzaklaştığını dile getiren Ubeydi, saldırılarla ilgili inceleme başlatıldığını dile getirdi.

DEAŞ saldırıları Kerkük vilayetinin güneybatısından Salahaddin ve Diyala vilayetleri sınırına yakın bölgede yoğunlaşıyor. Saldırıların çok sık meydana geldiği bölge halk arasında "ölüm üçgeni" adıyla anılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 04:22
  1. Haşdi Şabi
  2. Irak
  3. Kerkük
  4. patlama

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