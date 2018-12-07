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Kerkük'te selin vurduğu köyden 83 kişi tahliye edildi

Irak'ın Kerkük kentinde şiddetli yağışların neden olduğu selde Gazvaşan köyünden onlarca vatandaş, sivil savunma ekiplerince kurtarıldı- Köy sakinlerinden Kamaran Tahsin:"Gece saatlerinde sular altında kaldık. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması"

07 Aralık 2018 Cuma 21:19
Kerkük'te selin vurduğu köyden 83 kişi tahliye edildi

KERKÜK (AA) - Irak'ın kuzeyinde üç gündür etkili şiddetli yağışların neden olduğu selde mahsur kalan Kerkük'ün Gazvaşan köyü sakinleri, sivil savunma ekiplerince güvenli bölgeye alındı.

Kerkük Sivil Savunma Müdürü Salih Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Selle birlikte çevredeki derelerin taşması üzerine harekete geçen sivil savunma ekipleri, Gazvaşan köyünden 83 sivili kurtarmayı başardı. İş makinalarıyla köyün kuzeyinde su tahliyesi yaptık. "dedi.

Irak Federal Polis Gücü Komutanlarından Yarbay İhsan Sattar da ''Köyde mahsur kalan ailelerin kurtarılmasında sivil savunma ekiplerine yardımcı olduk. Çok sayıda aileyi araçlarımızla köyden uzaklaştırdık.'' diye konuştu.

Selden dolayı köylerinde büyük hasar meydana geldiğini aktaran Gazvaşan köyü sakinlerinden Kamaran Tahsin, "Gece saatlerinde sular altında kaldık. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması." ifadelerini kullandı.





Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:19
  1. Kerkük
  2. sel

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