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Kerkük'te petrol kaçakçılığı yapılan tesise operasyon

11 Ocak 2019 Cuma 11:33
Kerkük'te petrol kaçakçılığı yapılan tesise operasyon

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki güvenlik güçleri, petrol boru hattı üzerine inşa edilen asfalt üretim tesisine düzenlediği operasyonda petrol kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbar üzerine polislerin kentin güneyinde asfalt üretim süsü verilen bir tesise operasyon düzenlediğini ve petrol boru hattında kaçakçılık yapıldığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Tesisin kentin zengin petrol yatakları arasında yer alan Cambur Kuyusu boru hattı üzerinde inşa edildiğini aktaran Kamil, operasyon sırasında, tanker, petrol pompaları ve taşıma malzemelerinin ele geçirildiğini belirtti.

Kerkük'ün güneyinden geçip ham petrol taşıyan boru hattı üzerinde ilk defa kaçakçılık olayına rastlandığını dile getiren Kamil, baskının düzenlendiği tesiste günlük ortalama 35 varil ham petrolün çalındığını tahmin ettiklerini kaydetti.

Kamil, baskın sırasında kimsenin tesiste bulunmadığını ancak faillerin yakalanması için polisin geniş çaplı soruşturma başlattığını ifade etti.

Irak'ın zengin ve en eski petrol yataklarına sahip Kerkük'te 5 petrol kuyusu bulunuyor.


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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:33
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