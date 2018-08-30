0553 313 94 23

Kerkük'te patlama! 2 polis hayatını kaybetti

Kerkük’te bir polis kontrol noktasına düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:25
Kerkük'te patlama! 2 polis hayatını kaybetti

Kerkük’ün 60 kilometre güney batısında bulunan Elabasi kasabası girişinde bulunan bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 polis memuru yaralandı. Saldırıda çevrede bulunan sivil araçlarda büyük hasar gördü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan bölgede bulunan federal polise, terör örgütü DEAŞ sürekli saldırı gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:25
  1. kerkük
  2. bombalı saldırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
    1. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15..
    2. Adil Öksüz'ün kardeşi Kemal Öksüz..
    3. AK Partili isim anket sonuçlarını..
    4. Güney Afrika’da otobüs kazası: 8 kişi..
    5. Adana'da polis uygulamasından kaçan..
    6. Afrin şehidi'nin vasiyeti yerine..
    7. Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü
    8. Giresun'da lokantada tüp patladı: 1..
    9. Terör örgütü DHKP/C şüphelisi..
    10. 2018 KPSS sınav sonuçları son dakika..
    11. 'Fenerbahçe karşısında kapanmayacağız'
    12. Gaziantep'te devrilen kamyon, alev..
    13. Tokat'ta otomobil şarampole devrildi:..
    14. Ruhsar Pekcan: Piyasa dengelerle..
    15. Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler!..
    16. Erdoğan süre verdi: İki aya kalmaz...
    17. Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
    18. ABD'yi yöneten sapık inanç! Cennete..
    19. AK Parti'den erken seçim açıklaması!
    20. "7 Şubat MİT kumpası" soruşturmasında..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım