Kerkük'te patlama: 1 ölü 2 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'te gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi.

Vasıti semtinde yol kenarına yerleştirilen bomba, uzaktan kumandayla patlatıldı.

Barzanilerin yayın organı Rudaw, patlamada en az bir can kaybı olduğunu bildiriyor. İki yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Şiddetli patlamayla birlikte çevredeki ev, iş yeri ve seyir halindeki araçlarda hasar oluştu.

2017 yılında Irak'ta kontrol ettiği yerlerin tümünü kaybeden terör örgütü DEAŞ, son haftalarda yeniden saldırılar düzenliyor. Uyuyan hücrelerin tekrar harekete geçmesiyle bombalı saldırı veya adam kaçırma gibi eylemler son dönemde arttı.