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Kerkük’te Ozan Arif’in gıyabında cenaze namazı kılındı

Irak’ın Kerkük şehrinde ünlü şair Ozan Arif’in gıyabında cenaze namazı kılınarak dualar edildi.

15 Şubat 2019 Cuma 17:38
Kerkük’te Ozan Arif’in gıyabında cenaze namazı kılındı

Irak’ın Kerkük şehrinde ünlü şair Ozan Arif’in gıyabında cenaze namazı kılınarak dualar edildi.


Irak’ın Kerkük şehrinde vatandaşlar El-Sabur Camii’nde, vefat eden Şair Ozan Arif’in gıyabında cenaze namazı kıldı. Türkmeneli Partisi Gençlik Kolu ve Türkmen Diyanet Vakfı tarafından organize edilen cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve edebiyatçı katıldı.


El-Sabur Camii’nin hatibi Şeyh Maruf, hutbe sırasında, “Merhum Ozan Arif’in Türk coğrafyasında ve özellikle bizim Kerkük şehitlerimiz ve mazlumlarımız hakkında güzel şiirleri varmış. Şiirlerinde gençlere daima içkiden ve uyuşturucudan uzak durmalarını ifade edermiş. Milliyetçiliğe ve vatana çok hizmet edermiş" dedi.


Cenaze törenine katılan şair Şemsettin Türkmen İHA’ya yaptığı açıklamada, "Ozan Arif, unutulmayan değerli eşsiz bir şairdi. Umarım Türkiye’deki diğer şairler de merhum Ozan Arif gibi Türkmen davasında dışlanan mazlum Türklerin mazlumiyetlerini dile getirirler" ifadelerini kullandı.


Türkmeneli Partisi Gençlik Kolu Sorumlusu Ali Kassap, "Merhum şairimizin aramızdan erken göç etmesinin derin üzüntü ve hüznü içindeyiz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:38
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