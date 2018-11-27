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Kerkük'te Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı

Yangın nedeniyle çarşıda bulunan 400'ü aşkın iş yeri büyük hasar gördü

27 Kasım 2018 Salı 02:16
Kerkük'te Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nda yangın çıktı

KERKÜK (AA) - Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Kayseri Kapalı Çarşısı'nda yangın çıktı.

Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Kapalı Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını, çarşıda bulunan 400'ün üzerinde iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Onlarca itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini aktaran Kerküklü, yangının gece çıkması nedeniyle can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Kerküklü, yangın söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 02:16
  1. Kerkük

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