Kerkük'te Nevruz Bayramı sıkı güvenlik önlemleri altında kutlandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama düzenlendi. Etkinliğe tarihi Kerkük Kalesi ev sahipliği yaptı. Yüzlerce vatandaş, her yıl olduğu gibi kaleye çıkarak burada yakılan nevruz ateşini izledi. Kutlamalar sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kale ve çevresindeki yollar araç trafiğine kapatılırken, polis helikopteri de iki saatlik etkinlik süresince güvenlik uçuşu yaptı.





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