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Kerkük'te nehir suyu seviyesinin yükselmesi tehdit oluşturuyor

Altunköprü Nahiye Müdürü Abdulmuttalib Necmettin:- "Aşırı yağışlar Zap Nehri'nin su seviyesini yükseltmeye devam ediyor"

04 Nisan 2019 Perşembe 02:09
Kerkük'te nehir suyu seviyesinin yükselmesi tehdit oluşturuyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasında şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kasabanın ortasından geçen Zap Nehri'nin taşması sonucu yaşanan su baskını nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Altunköprü Nahiye Müdürü Abdulmuttalib Necmettin, AA muhabirine yaptığı açıklamada ''Aşırı yağışlar Zap Nehri'nin su seviyesini yükseltmeye devam ediyor.'' ifadesini kullandı.

Su seviyesinin giderek yükselmesinin, kasaba için tehdit oluşturmaya başladığı uyarısı yapan Necmettin, aşırı yağışların hayatı felç ettiği kasabada, halkın olası ani su baskınlarından etkilenmemesi için nehir kıyısındaki bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi.

Kasabadaki sivil savunma ekiplerinin alarma geçtiğine dikkati çeken Necmettin ileriki 24 saatin kasaba için kritik olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 02:09
  1. Altunköprü nahiyesi
  2. Aşırı yağışlar
  3. Irak
  4. Kerkük
  5. Zap Suyu

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