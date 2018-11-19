Kerkük'te Mevlit Kandili idrak edildi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili idrak edildi.

Tahsin Sorani Camisi'nde Kur'an-Kerim tilavetiyle başlayan, ilahilerin seslendirildiği programda, Ankara Kocatepe Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar da mevlit okudu.

İsmail Coşar, ''Bu mübarek gecede Türkmen yurdu Kerkük'te mevlit okumaktan mutluluk duyduk.'' diye konuştu.

Coşar, "Irak ve tüm Müslüman ülkelere barış ve huzurun gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.









