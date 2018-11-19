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Kerkük'te mevlidi İsmail Coşar okudu

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili programı, Ankara Kocatepe Cami İmam Hatibi İsmail Coşar'ın katılımıyla gerçekleşti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:58
Kerkük'te mevlidi İsmail Coşar okudu

Tahsin Sorani Camisi'nde Kur'an-Kerim tilavetiyle başlayan, ilahilerin seslendirildiği programda, Ankara Kocatepe Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar da mevlit okudu.

İsmail Coşar, ''Bu mübarek gecede Türkmen yurdu Kerkük'te mevlit okumaktan mutluluk duyduk.'' diye konuştu.

Coşar, "Irak ve tüm Müslüman ülkelere barış ve huzurun gelmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:58
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