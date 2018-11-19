Kerkük'teelektrik dağıtım şirketi çalışanlarından "kadro" eylemi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde elektrik dağıtım şirketinde sözleşmeli olarak çalışan yüzlerce işçi, yıllardır kadroya alınmadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi'nin sözleşmeli çalışanı Ahmed Sadun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bizi kadrolu yapacaklarına dair verdikleri sözü 12 yıldır yerine getirmiyorlar. Sürekli bizi oyalıyorlar.'' dedi.

Söz konusu elektrik dağıtım şirketinde çalışan Enver Halaf isimli işçi de sorunlarını defalarca Elektrik Bakanlığına ilettiklerini ancak şu ana kadar herhangi bir çözüme ulaşmadıklarını söyledi.

Halaf, ''Başbakan ve yeni hürümetten bizim yıllardır çözülmeyen bu sorunumuza el atmasını istiyoruz. Ben 50 yaşındayım ancak hala hiçbir sağlık, sosyal veya emeklilik sigortam yok.'' diye konuştu.

Mehdi Kays isimli bir diğer sözleşmeli çalışan ise '' Toplam 660 sözleşmeli, yıllardır kadrolu olmayı bekliyor. Hepimiz çoluk çocuk sahibi insanlarız. Artık devletimiz bu sorunumuza çözüm bulmalı." ifadelerini kullandı.









