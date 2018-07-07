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Kerkük'te dehşet! 2 kadın aracından iner inmez...

Reuters haber ajansının bildirdiği habere göre, polis ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, beş yabancıyı taşıyan araç bozulunca iki kadın kaçırıldı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:46
Kerkük'te dehşet! 2 kadın aracından iner inmez...

Irak'ın başkentinden Erbil'e doğru yola çıkan araç, Kerkük yakınlarında bozuldu.

Polis ve askeri kaynakların bilgi verdiği Reuters haber ajansı, araçta iki Filipinli kadın ile üç yabancının bulunduğunu bildiriyor.

Bozulan araçtan çıkan iki Filipinli kadın, yoldan geçen bir sarı araçtan inen erkekler tarafından kaçırıldı.

Kadınların hangi amaçla veya kimler tarafından kaçırıldığı henüz bilinmiyor.

Üç yılı aşan bir savaşın ardından terör örgütü IŞİD'i ülkeden çıkaran Irak'ta, halen bazı noktalarda uyuyan hücreler bulunuyor. IŞİD teröristleri, birkaç hafta önce bölgede yine bir kadını kaçırmıştı.

Geçen hafta ise militanlar tarafından kaçırılan sekiz asker öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:46
  1. Kerkük
  2. Irak
  3. adam kaçırma

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