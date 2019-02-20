0553 313 94 23

Kerkük’te DEAŞ’lı terörist bir istihbaratçıyı öldürdü

Irak’ın Kerkük şehrinde polis tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, 1 istihbarat çalışanını öldürdü, 1 polisi de yaraladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:52
Kerkük’te DEAŞ’lı terörist bir istihbaratçıyı öldürdü

Irak’ın Kerkük şehrinde polis tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi, 1 istihbarat çalışanını öldürdü, 1 polisi de yaraladı.


Irak’ta kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Mizar Cevali, Kerkük’ün Gaz Apartmanları semtinde güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırıda 1 istihbarat çalışanı hayatını kaybederken, 1 polisin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Semtin etrafını kuşatan polis, çok sayıda özel kuvvet ekibi ile saldırganı aramaya başladı. Hayatını kaybeden istihbaratçının cenazesi Kerkük Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralı polis ambulansla Kerkük Hastanesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya görüntüleri ilk kez paylaştı!
    1. Rusya görüntüleri ilk kez paylaştı!
    2. "Türkiye ile İran zor günlerde daima..
    3. GÜNCELLEME - Kaynağı belirsiz kokudan..
    4. Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
    5. İsmail Erdem Ataşehir’e çağ atlatacak..
    6. Çanakkale Valiliğinden deprem..
    7. İltihaplı sivilce problemi neden olur?
    8. Cezayir'de cumhurbaşkanı adayından..
    9. Avrupa Parlamentosu Türkiye ile..
    10. Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları sürüyor
    11. Yıldırım, KYK yurdundaki öğrencilerle..
    12. AFAD Başkanı Güllüoğlu: “Bütün..
    13. Bakan Akar ve Orgeneral Güler Hakkari'de
    14. Malatya’da eski Halk Eğitim..
    15. Çanakkale'deki deprem paniğe neden..
    16. Yoğun sis nedeniyle uçaklar..
    17. Alkollü sürücü uygulama yapan polise..
    18. Tekirdağ’da esrarengiz koku alarmı: 11..
    19. VakıfBank, çeyrek finalde
    20. Kandilli Rasathanesinden deprem..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı