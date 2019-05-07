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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü

07 Mayıs 2019 Salı 14:35
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde Federal Polis Gücüne ait bir kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 2 polis öldü.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün kuzeybatısında Federal Polis Gücüne ait bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis hayatını kaybetti." dedi.

Otomatik tüfek ve hafif silahların kullanıldığı saldırının 5 ila 8 kişiden oluşan DEAŞ'lı terörist grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Harbiye, saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını ve 2 teröristin yaralı ele geçirildiğini aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük oranda geri almıştı.

DEAŞ'ın kent merkezleri ve diğer yerleşim alanlarındaki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:35
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