Kerkük'te DEAŞ saldırıları
- Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesinde yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Aynı ilçede bir polise ait ev patlatıldı, olayda can kaybı yaşanmadı13 Ocak 2019 Pazar 15:08
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde, terör örgütü DEAŞ tarafından yola yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini söyledi.
Kamil, Havice ilçesi yolu üzerinde yaşanan olayda bölgeden geçen bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
- DEAŞ bir polise ait evi patlattı
Havice ilçesine bağlı El-Havaic köyünde de bir polis memuruna ait ev DEAŞ militanlarınca havaya uçuruldu.
Kamil, evin çevresine DEAŞ tarafından patlayıcıların yerleştirildiğini, polis ve ailesinin evde bulunmaması sebebiyle olayda can kaybı yaşanmadığını aktardı.
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