Kerkük'te DEAŞ operasyonu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ militanı öldürüldü.

Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice'de koalisyon güçleri tarafından yapılan operasyonda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Macid, operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin daha önce Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki yüksek gerilim hatlarına sabotaj düzenleyen kişiler olduğunu söyledi.