Kerkük'te DAEŞ saldırısı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, "Kerkük'ün güneyindeki Reşad kasabası yakınında DAEŞ militanlarınca bölgedeki Haşdi Şabi gücüne yönelik saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Kemal, saldırının Reşad kasabasının Nevafil köyü yakınında gerçekleştirildiğini belirtti.

"Saldırıda, bölgenin güvenliğini sağlayan bir Haşdi Şabi komutanı öldü, 5 kişi yaralandı." diyen Kemal, Kerkük'ün güneyinde hala DAEŞ kalıntılarının etkili olduğuna dikkati çekti.

Bölge terör örgütü DAEŞ'tan 6 ay önce kurtarılmasına rağmen hala bazı militanların kasaba ve köy kırsallarında gizlendiğini dile getiren Kemal, "Kerkük kent merkezinde her ne kadar etkili olmasalar da güneyde güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzenliyorlar." diye konuştu.