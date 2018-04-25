Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kerkük'te DAEŞ saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DAEŞ militanları tarafından düzenlenen saldırıda, bölgenin güvenliğini sağlayan Haşdi Şabi gücüne mensup bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:19
Kerkük'te DAEŞ saldırısı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, "Kerkük'ün güneyindeki Reşad kasabası yakınında DAEŞ militanlarınca bölgedeki Haşdi Şabi gücüne yönelik saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Kemal, saldırının Reşad kasabasının Nevafil köyü yakınında gerçekleştirildiğini belirtti.

"Saldırıda, bölgenin güvenliğini sağlayan bir Haşdi Şabi komutanı öldü, 5 kişi yaralandı." diyen Kemal, Kerkük'ün güneyinde hala DAEŞ kalıntılarının etkili olduğuna dikkati çekti.

Bölge terör örgütü DAEŞ'tan 6 ay önce kurtarılmasına rağmen hala bazı militanların kasaba ve köy kırsallarında gizlendiğini dile getiren Kemal, "Kerkük kent merkezinde her ne kadar etkili olmasalar da güneyde güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzenliyorlar." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 07:19
  1. Kerkük
  2. Haşdu Şabi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli mitinglerden çok kapı kapı gezecek
    1. Bahçeli mitinglerden çok kapı kapı..
    2. Erdoğan: Abdullah Gül diye bir..
    3. Kriptolar ankesörle haberleşmiş
    4. Tayyip Bey bir abilik yapsa..
    5. Pakistan'da intihar saldırısı: 5 polis..
    6. Davutoğlunu Gül için uyardılar! Uzak dur
    7. Abdullah Gül'ü onlar ilan edecek!
    8. Ermeni çetelerinin katliamı belgelendi
    9. Çanakkale'de binlerce kişi ecdada vefa..
    10. Trump yine yaptı yapacağını! Macron'u..
    11. Trump'tan Macron'a güzellemeler! Çok..
    12. Gül açıkladı! İyi Parti alamayacak
    13. Kerkük'te DAEŞ saldırısı
    14. İstanbul'da helikopter destekli..
    15. ABD'de çatlak büyüyor! Mattis'e..
    16. Kılıçdaroğlu'nun seçtiği isim..
    17. İngilizlerden skandal hareket!..
    18. Uyum paketi TBMM'de kabul edildi
    19. Galatasaray, Trabzonspor'un yıldız..
    20. Mesut Bakkal'dan flaş yorum:..
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Erbakan Ödüllerinde Uğur Dündar şoku!
    Erbakan Ödüllerinde Uğur Dündar şoku!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı