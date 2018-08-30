Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü

Kerkük’ün 60 kilometre güney batısında bulunan Elabasi kasabası girişinde bulunan bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 polis memuru yaralandı. Saldırıda çevrede bulunan sivil araçlarda büyük hasar gördü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan bölgede bulunan federal polise, terör örgütü DEAŞ sürekli saldırı gerçekleştiriyor.