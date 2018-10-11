Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralı
Kerkük şehrinde yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.11 Ekim 2018 Perşembe 14:31
Kerkük şehir merkezinin Bağdat yolu üzerinde yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, sivil araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki iş yerleri ve dükkanlar da büyük hasar gördü.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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