Kerkük’te bombalı saldırı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Kerkük şehir merkezinin Bağdat yolu üzerinde yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, sivil araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, çevrede bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi için Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki iş yerleri ve dükkanlar da büyük hasar gördü.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.