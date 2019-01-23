Kerkük'te askeri güç değişimi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı belirtildi. Irak Savunma Bakanlğı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te güvenliği Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla, 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirildi. 61.Tugay Özel Kuvvetler biriminin Kerkük'te geniş saha araştırması yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu kuvvetlerin kentteki görevini Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından belirlenen plana göre yapacağı kaydedildi. Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.