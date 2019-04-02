Kerkük'te aşırı yağışlar nedeniyle 60 ev su altında kaldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük vilayetine bağlı Altunköprü kasabasında aşırı yağışlar sonucu 60 evi su bastı. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Settar Nevruz, yaptığı yazılı açıklamada, Altunköprü kasabasında son iki gündür etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle evlerini su basan 60 ailenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Nevruz, Altunköprülü ailelerin kasabadaki başka bir binaya yerleştirildiğini ve gerekli insani yardımların yapıldığını aktardı. Irak İçişleri Bakanlığı, dün Kerkük, Salahaddin, Diyala, Vasıt ve Meysan vilayetlerine yönelik sel uyarısı yapmıştı. Iraklı yetkililer, Salahaddin vilayetinde Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesi ve nehrin taşma durumuna karşı kıyıda yer alan bazı köyleri de tedbir amaçlı boşaltmıştı.



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