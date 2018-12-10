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Kerkük'te 12 DEAŞ militanı tutuklandı

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanı Maan es-Saidi:- ''Kerkük'e sızmak isteyen 12 DEAŞ militanı tutuklandı''

10 Aralık 2018 Pazartesi 01:47
Kerkük'te 12 DEAŞ militanı tutuklandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan eş zamanlı iki operasyonda, kente sızarak terör eylemi hazırlığı içinde olan 12 DEAŞ militanının tutuklandığı belirtildi.

Irak merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanı Maan es-Saidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'e sızmak isteyen 12 DEAŞ militanı tutuklandı.'' dedi.

Kerkük'ün güneyinde görev yapan güvenlik güçleri tarafından başlatılan eş zamanlı iki operasyonda teröristlerin yanı sıra çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Saidi, ''Tutuklama olayı kentin güneyinde yapılan operasyonlarda gerçekleşti. Bölgeden gelen istihbarat bilgileri değerlendirilerek operasyon başlatılmıştır.'' şeklinde konuştu.

Tutuklanan militanların Kerkük kent merkezinde terör eylemi yapma hazırlığında olduklarını bildiren Saidi, ''Kerkük kent merkezine yasa dışı yollarla sızarak burada terör saldırıları gerçekleştirmek ve kentin güvenliğini hedef almak isteyenlerin tamamı tutuklandı.'' dedi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 01:47
  1. Kerkük

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