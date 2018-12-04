Kerküklü çiftçiler Saddam döneminde istimlak edilen topraklarını istiyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde çiftçiler Saddam Hüseyin döneminde istimlak edilen tarım arazilerinin geri verilmesi için gösteri düzenledi.

Valilik binası önünde toplanan farklı etnik unsurlardan yüzlerce çiftçi, haksız şekilde istimlak edilen binlerce dönümlük arazilerin sahiplerine geri verilmesini istedi.

Eylemciler attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarla Tarım Bakanlığı ve yerel yönetimden bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

- Kerkük'te 300 bin dönümlük tarım arazisine el konuldu

Türkmen Ziraatçılar Birliği Başkanı Abdunnasır Abdullah, yaptığı basın açıklamasında, ''Saddam döneminde istimlak edilen arsalarımızı geri istiyoruz.'' dedi.

Kerkük'te Baas Partisi döneminde 300 bin dönümlük tarım arazisine haksız şekilde el konulduğunu söyleyen Abdullah, ''Arazilerimizi geri almamız için Tarım Bakanlığından destek bekliyoruz. Dedelerimizden kalan tapulu arazilerimizi yeniden ekip biçmek istiyoruz.'' diye konuştu.

Abdullah yıllarca terör örgütü DEAŞ'ın elinde kaldıktan sonra kurtarılan tarım arazilerinde yeniden üretim yapmak istediklerini belirterek, "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden canlanması için devlet desteğine ihtiyaç var.'' dedi.

- "Topraklarımız Baas Partisi mensuplarına verildi"

Öte yandan Muhammed Salih isimli Kerküklü çiftçi ise yıllar önce el konulan toprakların gerçek sahiplerine verilmesinin vakti geldiğini söyledi.

Salih, ''Yaklaşık 40 yıl önce yüzlerce dönüm arazimiz istimlak edilerek Baas Partisi mensuplarına verildi. Söz konusu topraklar gerçek sahiplerine verilerek yıllar süren bu haksızlığa son verilmeli.'' diye konuştu.

Yıllar önce arsası istimlak edilen Necat Talabani isimli Kerküklü de bu konuya en kısa sürede çözüm bulunmaması halinde sorunların daha da büyüyebileceğini ifade etti.

Talabani, ''İstimlak edilen topraklarımız şu an Kerküklü olmayan Baas Partili kişilerce kullanılıyor. Bu sorun çözülmediği takdirde toprakların asıl sahipleri ile bu insanlar arasında istenmeyen olaylar yaşanabilir.'' şeklide konuştu.



