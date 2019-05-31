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Kerkük’de patlayan bombalar sonrası güvenlik güçleri alarmda

Irak’ın Kerkük şehrinde 7 patlamanın ardından bugün güvenlik güçleri şehrin merkezinde bomba arama çalışmaları başlattı.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:14
Kerkük’de patlayan bombalar sonrası güvenlik güçleri alarmda

Irak’ın Kerkük şehrinde 7 patlamanın ardından bugün güvenlik güçleri şehrin merkezinde bomba arama çalışmaları başlattı. Patlamalar hakkında açıklamada bulunan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, “Bugün bu olayın gerçekleşmesi kesinlikle emniyet güçlerinin zafiyetine delalet etmektedir” dedi.



Irak’ta dün gece yaşanan 7 patlama sonrası Kerkük’te güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarıldı. İstihbarat kaynaklarına bir hafta önce gelen bomba ihbarlarının dikkate alınmaması sonucu 3 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaraladığı saldırılar sonrası şehirde arama çalışmaları başlatıldı. İhbarlara rağmen gerekli önemleri almayan güvenlik güçlerine karşı ise şehrin birçok kesiminden tepki gelmeye başladı.



“Bu kesinlikle emniyet güçlerinin zafiyetine delalet etmektedir”


İhlas Haber Ajansına (İHA) konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, “Bugün bu olayın gerçekleşmesi kesinlikle emniyet güçlerinin zafiyetine delalet etmektedir. Özelikle de polis teşkilatının. Kerkük Polis Teşkilatının içinde olanlar diplomasız Erbil ve Süleymaniye’den getirilen kişilerdir. Bu bizim için ciddi bir sıkıntıdır” ifadelerini kullandı.



“Bağdat yönetiminden soruşturma komisyonunun Kerkük’e gelmesini talep ettik”


Yaşanan patlamalar hakkında önceden istihbarat bilgisi edinildiğinin altını çizen Salihi, “Bağdat yönetiminden özellikle Sayın Başbakan Adil Abdulmehdi’den bir soruşturma komisyonunun Kerkük’e gelmesini acilen talep ettik” dedi.



“DEAŞ ve PKK bugün herkesin düşmanıdır”


Salihi, “Bu gibi bölgelerde yaşanan gerginlikler hakkında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nden (KYB) çıkan bildiriler ne yazık ki bizi daha çok üzmüştür. Saldırılar neticesinde ‘O zaman Kerkük’e Peşmerge getirelim’ gibi ifadelerin kullanılması bizim için daha kötü olmuştur. DEAŞ ve PKK bugün herkesin düşmanıdır. Kesinlikle bu terör yataklarını bir an önce çözmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Kerkük şehrinde dün akşam iftar saatinden sonra şehir merkezinde art arda 7 patlama meydana geldi. Patlamalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:14
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