Kerkük Valisi'nden Peşmerge için soruşturma talebi

Kerkük Valisi Rakan Said, kenti ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis ile yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

116 KÖY HAKKINDA İNCELEME

"Arap köylerinin Peşmerge tarafından yıkılmasına ilişkin uluslararası bir soruşturma başlatılmasını istiyoruz." diyen Said, şunları söyledi:

''Birleşmiş Milletler Irak Temsilciliği'nden, bir komisyon oluşturarak, 116 köyün yıkıldığı bölgede inceleme yapmasını istiyoruz. Neden yüzlerce köyün yerle bir edildiğinin ortaya çıkması gerekiyor.''

''YENİDEN İMAR İÇİN MALİ DESTEĞE İHTİYAÇ VAR''

Kerkük'ün güneyindeki bölgenin Irak güvenlik güçlerince terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatan Said, buna rağmen hala göçmenlerin evlerine geri dönemediklerini belirtti.

Köylerin yeniden imarı ve kalkınması için mali desteğe ihtiyaç duyduklarını anlatan Said, "Irak güvenlik güçleri tarafından kurtarılan tüm köylerin imarı için uluslararası yardım örgütlerinden destek bekliyoruz. Merkezi Bağdat hükümetinin bize sunduğu destek oldukça yetersiz.'' dedi.