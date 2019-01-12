0553 313 94 23

Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak krizine tepki

Kerkük Valisi Rakan Said, KYB'nin kentte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrakları parti binalarına asmasını emrivaki uygulama şeklinde nitelendirdi

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:48
Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak krizine tepki

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük Valisi Rakan Said, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Kerkük'teki parti binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarını asmasının bir emrivaki uygulaması olduğunu belirtti.

Üyesi olduğu Kerkük Arap Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Said, Kerkük'te IKBY bayrağı kriziyle kentte emrivaki politikasının uygulanmaya çalışıldığını ifade etti.

Kerkük'ün istikrarını bozacak her türlü hatadan geri dönülmesinin gerektiğini aktaran Said, "Yerel hükümet olarak KYB'nin tek taraflı bu adımını emrivaki olarak değerlendiriyoruz ve bundan geri dönülmesi gerekiyor." dedi.

Son bir yıldır kentte belirgin istikrarın yaşandığını söyleyen Said, "İstikrarı bozacak hiçbir adıma izin vermeyeceğiz. Arap ve Türkmenlerin karşı çıktığı bu adım, kentteki sosyal ve etnik yaşamı olumsuz etkileyecektir.'' diye konuştu.

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai de kentte Irak bayrağı dışında başka bir bayrak istemediklerini kaydetti.

Kerkük'te IKBY bayrağının asılmasının etnik ve mezhep grupları arasında sorun çıkaracağını aktaran Tai, tüm Iraklıların bağlı olduğu anayasaya göre IKBY bayrağının Kerkük'te değil sadece Irak Küt Bölgesinde asılması gerektiğini ifade etti.

- Kerkük'teki bayrak krizi

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

Irak yerel medyada çıkan haberlerde, daha sonra Bağdat merkezi hükümetinin bayrağın sadece KYB merkez binasında kalmasına rıza gösterdiği iddia edildi ancak resmi makamlar buna dair herhangi net açıklama yapmadı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, KYB'nin, Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söylemişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:48
  1. Kerkük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Bitlis'te kayak sezonu başladı
    3. Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık..
    4. GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın
    5. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
    6. AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden..
    7. Haftanın MVP'si Huertas
    8. Aman Perinçek, Bay Kemal duymasın!
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. Fransa'daki patlamanın bilançosu belli..
    11. TSD Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu..
    12. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    13. Bakan Selçuk video konferans ile derse..
    14. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan..
    15. Gazze kadın şehidini uğurladı
    16. Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
    18. Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye..
    19. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş..
    20. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi