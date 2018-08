Kerkük Valisi açıkladı! O yol açılıyor

Vali Said, AA muhabirine söz konusu karayolunun yeniden açılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.



''Kerkük-Erbil karayolunun trafiğe açılmasına ilişkin Bağdat ve Erbil arasında anlaşma sağlandı.'' ifadesini kullanan Said, onarım ve kontrol noktaları oluşturulmasına yönelik çalışmaların başladığını bildirdi.



Irak Federal Polisi ile Peşmerge güçleri arasında yaklaşık 10 ay önce çıkan çatışmalar sırasında yıkılan Altunköprü'nün onarımına başlandığını aktaran Said, çalışmaların Erbil Belediyesi ile Kerkük Karayolları Müdürlüğünce yürütüldüğünü söyledi.



Yol güvenliği için kontrol noktalarının ortaklaşa yapılacağını vurgulayan Sadi, her iki kent arasında Irak Federal Polisi ile Peşmerge güçlerinin ortak kontrol noktası kuracağını ve kentlere giriş ve çıkışları daha iyi bir şekilde denetleyeceklerini kaydetti.



Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre elinde tuttuğu Kerkük'e askeri operasyon düzenlemiş ve tüm vilayeti kontrol altına almıştı.



Kerkük'ten çekilmek zorunda kalan Peşmerge güçlerinin bir kısmı Süleymaniye ve Erbil kentine çekilmiş, Iraklı güçlerin olası ilerlemesine karşı Erbil-Kerkük karayolu 16 Ekim 2017 tarihinde trafiğe kapatılmıştı.