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Kerkük Türkmenlerinden KDP ve KYB'ye "vali tepkisi"

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan:- "Kerkük'ü ilgilendiren kararlar ya Kerkük'te ya da Bağdat'ta alınır"

14 Temmuz 2019 Pazar 23:16
Kerkük Türkmenlerinden KDP ve KYB'ye "vali tepkisi"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) "kente yeni vali atanması konusunda anlaştıkları" yönünde yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ü ilgilendiren kararlar ya Kerkük'te ya da Bağdat'ta alınır.'' ifadesini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) alınan kararların Kerkük'ü ilgilendirmediğini aktaran Turan, bu tür açıklamaların sadece Kürt siyasi partileri olan KYB ve KDP için bağlayıcı olduğunu ifade etti.

Kerkük'ün Irak'ta önemli bir konuma sahip olduğunu hatırlatan Turan, Kerkük ile ilgili karar ve adımların Bağdat'ın yetkisi dahilinde olması gerektiğini aksi takdirde IKBY'deki bu adımların sorunların daha da artmasına neden olacağını aktardı.

Kentin yönetimi konusunda tek taraflı karar ve adımlar döneminin bittiğini yineleyen Turan, kentteki Türkmen, Arap ve Kürtlerin ortak kararı olmadan kentte hiçbir yönetimin başarılı olmayacağını vurguladı.

- "Kerkük valisi görevine biz talibiz"

Kerkük valisi görevine Türkmenlerin talip olduklarını belirten Turan, bu konuda Kerkük Arap milletvekillerinin de Türkmenleri desteklediğini söyledi.

KYB'den birkaç gün önce yapılan açıklamada, Kerkük'e yeni vali belirlenmesi konusunda KDP ile anlaşmaya varıldığı belirtilmişti. Açıklamada, iki partinin Irak'ın kuzeyinde şair ve romancı kişiliğiyle tanınan Tayyib Cebbar'ın Kerkük Valisi olarak atanması konusunda anlaştığı aktarılmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:16
  1. Kerkük
  2. Türkmenler
  3. vali

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