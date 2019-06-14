Kerkük saldırısının 2 faili daha yakalandı

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı terör saldırısının 2 faili daha yakalandı. Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kerkük kırsalında düzenledikleri operasyon sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi iki failin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, mahkemeye sevk edilen DEAŞ üyesi iki saldırganın, yola bomba ve mayın döşediklerini belirterek 30 Mayıs'taki saldırılara ilişkin suçlarını itiraf ettikleri aktarıldı. Irak güvenlik güçleri, 2 Haziran'da da Kerkük'ün güneyindeki bir köye düzenledikleri baskında söz konusu saldırının ilk failini yakalamıştı. Kerkük'ün çeşitli noktalarında 30 Mayıs'ta art arda meydana gelen 6 bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.







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