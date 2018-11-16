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Kerkük petrolü tekrar Türkiye'ye geliyor

Kerkük kentindeki kuyulardan çıkarılan ham petrol, yaklaşık 1 yıl aradan sonra tekrar Türkiye üzerinden ihraç edilmeye başlandı.

16 Kasım 2018 Cuma 16:32
Kerkük petrolü tekrar Türkiye'ye geliyor

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, "Günlük yaklaşık 50 ila 100 bin varil petrol, Kerkük'ten Ceyhan Limanı'na ihraç edilmeye başlandı" dedi. Cihad, petrol sevkiyatının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) boru hattı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) aracılığıyla yapıldığını söyledi.

KERKÜK'TEN PETROL SEVKİYATI NEDEN DURMUŞTU?
IKBY bağlı Peşmerge güçleri, Haziran 2014'te Kerkük'ü terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından koruma gerekçesiyle Irak ordusunun boşalttığı bölgelere konuşlandı.

Kerkük ve petrol yatakları yaklaşık 3 yıl boyunca IKBY'nin denetiminde kaldı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumuna gitmesinden sonra Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere operasyon düzenledi.

Merkezi hükümet, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağladıktan sonra IKBY, boru hattıyla Ceyhan Limanı'na gönderilen Kerkük'ün ham petrol sevkiyatını da askıya aldı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 16:32
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