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"Kerkük küçük Irak'tır"

Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi:"Kerkük, sadece belli bir bileşeni ilgilendirmez, orası Irak'ın bir kentidir ve öyle de kalacak""Bazıları, Kerkük'te yaşananları fırsat bilerek fitne yaratmak ve bileşenleri birbirine karşı kışkırtmak istiyor"

29 Ocak 2019 Salı 23:34
"Kerkük küçük Irak'tır"

BAĞDAT (AA) - Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Hasan el-Kaabi, "küçük Irak" olarak nitelendirdiği Kerkük'te tüm bileşenlerin güvenliğinin devletin sorumluluğu altında olduğunu belirtti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı meclisteki Sairun Grubu üyesi Kaabi, yayımladığı yazılı açıklamada, "Kerkük, sadece belli bir bileşeni ilgilendirmez, orası Irak'ın bir kentidir ve öyle de kalacak." ifadelerini kullandı.

Kerkük'te karışıklık çıkarılmak istendiği uyarısında bulunan Kaabi, şunları kaydetti:

"Bazıları, Kerkük'te yaşananları fırsat bilerek fitne yaratmak ve bileşenleri birbirine karşı kışkırtmak istiyor. Tüm bileşen ve mezhepsel yapılarımızla güvenliğimiz ve birliğimize kastetmek isteyenlere karşı birleşmemiz lazım."

Kerkük'te herkesin olayları tırmandırmaktan kaçınması gerektiğini belirten Kaabi, sorunların diyalog ve anayasaya göre çözülmesini istedi. Kaabi, "Kerkük, küçük Irak'tır. Kerkük bileşenlerinin güvenliği devletin güvenlik birimlerinin sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağdat hükümeti geçen hafta Kerkük'te güvenliğinin Terörle Mücadele Gücü'nden 61. Tugay Özel Kuvvetler birimine devredilmesine karar vermişti. Bu değişim Peşmerge'nin kente geri döneceği tartışmalarını başlatmıştı.

Kürtlerin Peşmerge'nin söz konusu yerlere geri dönmesi için Bağdat'a baskı yaptığı bilinirken Türkmen ve Araplar bu konuya sıcak bakmıyor.

Kentin güvenliğini devralan 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi dün Kerkük'e girmeye başlamıştı.

AA muhabirine konuşan Terörle Mücadele Polis Gücü 2'nci Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, özel kuvvetlerin şubat ayının sonlarına doğru Kerkük'ün güvenliğini tam olarak sağlamaya başlayacağını söylemişti.

Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül 2017'de yapılan gayriresmi referandum sonrası Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere askeri güç kaydırarak, bu yerlerin kontrolünü Peşmerge'nin elinden almıştı.



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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 23:34
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