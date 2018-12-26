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Kerkük İl Meclis Başkanı Talabani'ye 6 ay hapis cezası

Irak Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani "devlet görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle gıyabında 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:07
Kerkük İl Meclis Başkanı Talabani'ye 6 ay hapis cezası

Kerkük Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük İl Meclisi ve federal Mali Denetim Divanı'nın şikayeti üzerine oluşturulan komisyonun incelenmelerinin ardından Talabani'ye devlet görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, gıyaben yargılanan Talabani hakkında gözaltı kararı alındığı ve itiraz için de Temyiz Mahkemesi'ne başvurabileceği ifade edildi.

- Ne olmuştu ?

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Haziran 2017'de gayrimeşru bağımsızlık referandumuna gideceklerini duyurmuştu.

Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani bu duyurunun hemen ardından söz konusu referandumun IKBY'nin ilhakını da içerecek şekilde Kerkük'te de düzenlenmesini talep etmiş, Türkmen ve Arapların itirazına rağmen referandum gerçekleştirilmişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY'ye çekilmişti.

Rebivar Talabani de kenti terk edip Erbil'e yerleşmişti.

 

 

 

 






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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:07
  1. Irak
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