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"Kerkük için her türlü katkıyı vermeye hazırız"

TİKA Başkanı Serdar Çam, Kerkük'ün kardeşliğin, huzurun ve barışın merkezi olması konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi

21 Şubat 2019 Perşembe 22:03
"Kerkük için her türlü katkıyı vermeye hazırız"

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Türkiye ve TİKA olarak Kerkük'teki zenginliğin, etkinliğin ve başarının giderek arttığını belirterek, kentin kardeşliğin, huzurun ve barışın merkezi olması konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çam, Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat ile Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin ziyaretinin ardından Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük'te görüşmelerde bulundu.

TİKA Başkanı Çam, burada Kerkük Valisi Rakan Said ve Kerkük il meclisi üyeleri ve yetkililerle görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çam, Kerkük'teki zenginliğin, etkinliğin ve başarının giderek arttığını belirterek Türkiye ve TİKA olarak kentin kardeşliğin, huzurun ve barışın merkezi olması konusunda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kadim ve derinlikleri olan her alanda güzel mesaj taşıyan Kerkük'ün güzelliklerini tüm dünyaya yaymasını arzu ettiklerini dile getiren Çam, "Geçmişte yaşanan tüm zorlukları izole ederek ekonomi, ticaret, kültür, sanat ve her alanda bir merkez olarak tüm dünyaya ışık saçacağına inandıklarını" söyledi.

Kerkük Valisi Said da Türkiye'nin yıllarca bulunduğu zor süreçte Irak'ı her alanda desteklediğini söyledi.

TİKA Başkanı Çam ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Kerkük'teki ziyareti dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Said, bu tür ziyaretlerin Kerkük'e verilen önemin bir göstergesi olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Said, Türkiye'den Kerkük Havalimanı'nın geliştirilmesi başta olmak üzere kültür, eğitim, sağlık ve yatırım alanlarında destek istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız ise Kerkük'te hayatın normalleşmesi için Türkiye'nin her alanda çalışmaya hazır olduğunu belirterek, kentte açılan vize başvuru merkezinin başkonsolosluk için bir başlangıç niteliği taşıdığını söyledi.

Kerkük'te havalimanının açılmasıyla bağların daha güçlü olacağına dikkati çeken Yıldız, bu konuda gelişmeleri yakından takip edeceklerini ifade etti.

Çam, daha sonra Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Merkezini ziyaret ederek ITC Başkanı Erşet Salihi ile görüştü.

Kerkük'teki temasları kapsamında geçen yıl yanan kentin tarihi Osmanlı Kayseri Çarşısı'nı ziyaret eden Çam, TİKA tarafından başlatılan onarım çalışmasını yerinde inceledi.

Serdar Çam, kısa bir süre önce yoğun yağış nedeniyle tahribata uğrayan ve bir kısmı yıkılan Kerkük kent merkezindeki Osmanlı Kışlası'nı da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:03
  1. Kerkük
  2. Kerkük Valisi Rakan Said
  3. TİKA Başkanı Serdar Çam
  4. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

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