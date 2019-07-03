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Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattında büyük patlama!

Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattında patlama meydana geldi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:24
Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattında büyük patlama!

Irak petrolünü Türkiye'ye taşıyan Kerkük-Ceyhan boru hattında, altı el yapımı patlayıcının üst üste infilak etmesinden sonra yangın çıktığı belirtildi

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, yangının Musul'un 70 kilometre güneyinde yer alan Ayn Cehş köyünde altı el yapımı patlayıcının üst üste infilak etmesinden sonra çıktığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, Ninova vilayetine bağlı köyden geçen boru hattındaki yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti. Güvenlik kaynağı, boru hattının şu an için faaliyette olmadığını sözlerine ekledi.

Kerkük-Ceyhan hattındaki sevkiyat, Kerkük‘teki petrol sahalarına Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen bağımsızlık referandumuna misilleme olarak Ekim 2017’de Irak ordusu tarafından el koyulmasının ardından durmuştu. Bu durum, Türkiye ve uluslararası piyasalara günde 300 bin varillik petrol ihracatının kesilmesine ve bir yıl içinde yaklaşık 8 milyar dolarlık gelir kaybına neden olmuştu. Bağdat, gelir paylaşımı ve boru hattı kullanım ücreti konusunda Erbil ile anlaşmazlık yaşıyordu.

Boru hattından sevkiyata, Bağdat ile Erbil arasında geçen Kasım ayında varılan anlaşmanın ardından yeniden başlanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:24
  1. Türkiye
  2. Kürdistan
  3. Ceyhan
  4. Kerkük
  5. Erbil

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