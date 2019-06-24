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Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti

Eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara, ülkedeki 1,2 milyar dolarlık yatırımlarının devletin kontrolüne geçtiğini, yurt dışındaki paralarının da geri getirilmesi için çaba gösterdiğini açıkladı

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:52
Kerimov'un kızı mal varlıklarını devlete iade etti

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un cezaevinde bulunan büyük kızı Gülnara Kerimova, ülkedeki 1,2 milyar dolarlık yatırımlarının devletin kontrolüne geçtiğini, yurt dışındaki paralarının ülkeye geri getirilmesi için de çaba gösterdiğini belirtti.

Taşkent yakınlarındaki bir cezaevinde bulunan Gülnara Kerimova, kızı İman Kerimova’nın sosyal paylaşım sayfası üzerinden yazılı açıklamada bulundu. Son dönemde çok değiştiğini ve artık kendisini aklamak için çabalamadığını kaydeden Kerimova, "Halkımdan, beni anlayan ve saygı duyan tüm insanlardan özür dilerim." ifadesini kullandı.

Mülk ve paralarının devlete iadesine ilişkin teklifin ardından iş birliği yapmaya başladığını ve bu paraların ülkesinin kalkınmasına büyük katkıda bulunacağına inandığını belirten Kerimova, "Ülkedeki 1,2 milyar dolar değerindeki yatırımlarım çoktan kendi kontrolümden çıkarak devlet bütçesi için çalışıyor. İsviçre’de dondurulan hesabımdaki paralar ise sadece benim halledebileceğim bir iş değil. Bu paralara diğer ülkeler de talip oluyor.Ben ve avukatım, 131 milyon dolar değerindeki paranın geri getirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 555 milyon dolarlık para için de çabalarımıza başlamış bulunuyoruz." dedi.

Kerimova, ayrıca sağlık sorunlarından dolayı ameliyat edilmesi gerektiğini ve başvuruda bulunduğu Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in hoşgörüsünü beklediğini vurguladı.

Gülnara Kerimova, ülkesi için hizmet etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Özbek mahkemesi tarafından aralık 2017'de yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etme ve diğer suçlamalardan 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova’nın ceza süresi, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği maddi zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de 5 yıla indirilmiş ve kendisine ev hapsi cezası verilmişti.

Kerimova, mart ayında mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine transfer edilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:52
  1. Gülnara Kerimova
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