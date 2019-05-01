Kerimcan Durmaz'ı ABD'ye şikayet ettiler!

Yıllardır sosyal medyada fenomen olmak için yapmadığı kalmayan Kerimcan Durmaz hakkında Amerika'daki Instagram merkezine şikayet yağdı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından kendisine ait olduğu iddia edilen skandal videoyla büyük tepki çekmişti.

Sapkın fenomene öfkelenen sosyal medya kullanıcıları ABD'deki Instagram merkezine şikayet yağdırdı.

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Sosyal medya hesapları yasaklansın

Bazı hukukçular ve bazı vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları masasına Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesaplarının yasaklanması ve kendisiyle ilgili soruşturma açılması için de şikayette bulundular.

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Nasıl bir yaptırım uygulanacak?

Bu şikayetler neticesinde Kerimcan Durmaz ile ilgili nasıl yaptırımlar uygulanacağı ise merak konusu oldu.