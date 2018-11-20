Kerim Uras kimdir? Kerim Uras Kanada Büyükelçisi mi oldu? Büyükelçi atamaları 2018 Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras atandı. Peki Kerim Uras kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 12 ülkeye büyükelçi atanırken, 10 büyükelçi de merkeze çekildi. Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras atandı. Peki Kerim Uras kimdir?

2011'den beri Atina Büyükelçisi olan Kerim Uras Kerim Uras, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın dış politika danışmanı oldu. Kemal Ökem'in İsrail Büyükelçiliği'ne atanmasının ardından Kerim Uras da Binali Yıldırım'ın dış politika danışmanı olmuştu. Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs ve Yunanistan dairesi genel müdür yardımcılığı görevini yürütmekteyken Atina'ya büyükelçi olarak atanan diplomatımızdır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşanı kararına göre atama büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;