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Kerim Koç kimdir? Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç istifa mı etti?

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti. Peki Kerim Koç kimdir? Kerim Koç nereli ve kaç yaşında? Kerim Koç neden istifa etti?

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:59
Kerim Koç kimdir? Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç istifa mı etti?

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti. Peki Kerim Koç kimdir? Kerim Koç nereli ve kaç yaşında? Kerim Koç neden istifa etti?

İstifası federasyon yönetim kurulu tarafından kabul edilen Kerim Koç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa belediye başkan aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu. 

Kerim Koç kimdir?

1980 İstanbul doğumlu olan Kerim Koç, aslen Trabzonludur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Kerim Koç, aynı Üniversitede Spor Yönetimi Yüksek Lisansı yaptı. Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Doktora Programına devam etmekte. 2002’den bu yana sivil toplum kuruluşlarında çeşitli kademelerde bulunan Koç, Masa Tenisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi alt yapısında başladı. Tüm liglerde oynama fırsatı oldu. Özel bir Hastane’de yönetim kurulu üyesi de olan Koç, aynı zamanda inşaat sektöründe de faaliyet göstermekte. Koç, evli ve iki kız çocuğu sahibi

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:59
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