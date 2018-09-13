Kerim Çoraklık'a FETÖ'den 22,5 yıl hapis istemi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, sosyal medyadaki paylaşımları üzerine "FETÖ propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Kerim Çoraklık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütün başarısız darbe girişimden sonraki süreçte de FETÖ ile mücadelede alınan mesafeye karşı tamamen deşifre olmayı engellemek ve tabanını güçlü tutmak adına özellikle örgüt üyeliği/liderliği ve darbe girişimi ile ilgili yargılama ve soruşturmaları itibarsızlaştırıp örgüt faaliyetlerine meşruluk kazandırmak, toplumsal tepkiselliği engelleyip destek sağlamak, FETÖ ile mücadele noktasında olumsuz bir algı oluşturmak, etkin pişmanlık çözülmelerini engellemek ve örgüte karşı olan kitleler üzerinde korku ve kaos meydana getirmek amaçlarıyla her kesimden kendine yakın gördüğü, toplumda ön planda olan destekçileri aracılığıyla gerek yazılı ve görsel basını, gerekse sosyal medyayı kitleler üzerindeki gücü itibarıyla etkin şekilde kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Örgüt elemanlarınca sosyal medya araçları ve sanal alemde zaman zaman sahte hesaplar kullanılarak FETÖ ile mücadele noktasında soyut ve mesnetsiz içerikte, komplo teorileri üzerine kurgulanmış şekilde paylaşılan yazılar, sesler ve görüntülerin kamu düzeni açısından ciddi bir tehlike oluşturduğuna değinilen iddianamede, ''Bu bağlamda, 17/25 Aralık sürecinde, FETÖ/PDY destekçisi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şüpheli Kerim Çoraklık'ın da Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde o dönem kurucusu olduğu "ATA Grubu" isimli hesapta örgütün yayın organlarında paylaşılan kumpas soruşturmalarına ait montaj ses kayıtlarını yayınladığı, kumpas soruşturmalarına karışan örgüt mensubu emniyet görevlilerini destekleyen, mağdur ve meşru gösteren paylaşımlar yaptığı, bu şekilde şüphelinin 17/25 Aralık sürecinde toplumda FETÖ/PDY lehine algı oluşturma amaçlı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlara sosyal medya üzerinden tam destek verdiği anlaşılmıştır.'' denildi.

Çoraklık'ın sosyal medya hesaplarındaki söz konusu paylaşımlarına (15 Temmuz darbe girişiminden önce) yer verilen iddianamede, şüphelinin darbe girişimi sonrasında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü işgal eden ve gece boyunca çok sayıda masum vatandaşı şehit eden darbecilerle ilgili bir fotoğrafın altında örgütsel hedeflerine uygun şekilde "Ne yaptığını bilmeyen, silahını bırakmış Türk askerine böyle vahşice saldıranlara da hesap sorulsun!" şeklinde darbe girişimine iştirak etmiş askerleri sahiplenen ve masum göstermeye çalışan paylaşım yaptığı belirtildi.

''FETÖ'DEN SORGULANABİLECEĞİNİ KONUŞMUŞ''

İddianamede ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen 21 Ağustos 2016 tarihli fezlekede ise şüpheli Kerim Çoraklık'ın darbe girişimine kadar FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eleştirileri küçümseyen paylaşımlar yaparken darbe girişiminin başarısız olması üzerine "bir anda demokrat kesilerek" terör örgütüne yönelik ağır ifadeler kullanmaya başladığı ve sürekli meydanlardaymış gibi paylaşımlarına hız verdiğinin belirtildiği kaydedildi.

Şüpheli Çoraklık'ın, "Burak Sayko Beğ" ismiyle rehberinde kayıtlı olan bir kişiyle mesajlaşmalarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, ''Bu mesajlaşmalarda şüphelinin sosyal paylaşımlarının aleyhine delil olarak kullanılıp kullanılamayacağını, şüphelinin bir FETÖ mensubunun paylaşımını kendi hesabında paylaştığını (retweet etmek veya RT'lemek) ve ayrıca FETÖ elebaşına bağlılığı ve sadakati açıkça bilinen basketbol oyuncusu Enes Kanter ile ilgili paylaşım yaptığını, bunların sıkıntı oluşturabileceğini konuştukları, hatta şüphelinin böyle bir durumda ileri sürülmek üzere FETÖ/PDY liderinden "fettos" nitelemesiyle bahsettiği birkaç eski paylaşımlarını görüştüğü kişiye gönderdiği anlaşılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

İddianamede, şüphelinin belirli mahfillerde kurgulanan örgütsel algıyı yayma hedefine yönelik propagandist söylemlerle FETÖ/PDY tarafından mevcut anayasal düzeni değiştirme amacıyla gerçekleştirilen kumpas operasyonları ve darbe girişimi ile ilgili, örgüte kamuoyu desteği sağlamak için paylaşımlar yaptığı ve açıkça FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine algı oluşturmaya çalıştığı, paylaşımların tam da örgütün toplumda kargaşa oluşturmaya çalıştığı dönemlere denk gelmesinin tesadüf olmadığı, yalnızca bu hususun bile şüphelinin FETÖ/PDY'nin toplum üzerindeki algıyı yönetmek amacıyla eş zamanlı şekilde devreye soktuğu odaklarla iş birliği halinde hareket ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Şüphelinin silahlı terör örgütü üyeliği boyutuna ulaşmış eylemleri sebebiyle kesintisiz suçlardan olan örgüt üyeliği suçunun ayrıca oluştuğu, terör örgütü propagandası suçunun da yine örgüt üyeliği suçundan bağımsız şekilde zincirleme olarak gerçekleştirilen sosyal medya paylaşımlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüpheli Çoraklık ilerleyen günlerde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıkacak.