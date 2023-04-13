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Biyografi Kerim Çomoğlu kimdir?
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Kerim Çomoğlu kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:18:00 -
Kerim Çomoğlu kimdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görev yapan Kerim Çomoğlu kimdir?

Kerim Çomoğlu, aslen Rize Çayelili olup İstanbul Üsküdar doğumludur. İletişim fakültesi mezunu olan Kerim Çomoğlu, medya alanındaki çalışmaları sonrasında 2017 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda göreve başlamıştır. Sırasıyla üç Gençlik ve Spor Bakanına danışmanlık yapmış, 2020 yılında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne atanmıştır. Halen Bakanlıktaki görevlerine devam eden Kerim Çomoğlu, İstanbul Üniversitesi Spor Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

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