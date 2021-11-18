Kereviz yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay kereviz yemeği tarifi

Köfteli kereviz tarifi için malzemeler

1 kilo kereviz

2 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 adet domates

Köftesi için;

150 gr kıyma

1 adet küçük soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Yapılışı

İlk önce bir tabağın içine köfte için soğanımızı rendeleyelim. İçine kıyma ve baharatlarımızı ekleyip yoğurup küçük küçük köfteler yapalım. Yemeği yapacağımız tencerede soğanımızı yemeklik doğrayıp yağını da ekleyip kavuralım. Üzerine domates ve salçamızı da ekleyelim. Ardından temizleyip küp küp doğradığımız kereviz ve patatesimizi de ekleyelim bir iki dakika kavuralım. Ardından suyunu ve tuzunu ekleyelim. Kaynayan suyun içine köftelerimizi teker teker atalım. Birkaç dakika sonra da yıkadığımız taze kereviz saplarını da üzerine serpip kapağını kapatıp pişirelim. Afiyet olsun.