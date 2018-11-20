Kerem Yılmazer, vefatının 15. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Muhittin Kerem Yılmazer, vefatının 15. yılında kabri başında anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, usta sanatçı Yılmazer'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenledi.

Törene Kerem Yılmazer'in eşi Göksel Kortay, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, sanatçılar Metin And ve Ulvi Alacakaptan ile sanatçının dostları ve Şehir Tiyatroları çalışanları katıldı.



Kerem Yılmazer, 2003'te Levent'te gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu, aracıyla kırmızı ışıkta beklerken hayatını kaybetmişti.



