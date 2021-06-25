Kerem Tunçeri kimdir? Kerem Tunçeri kaç yaşında? Kerem Tunçeri hangi takımda görev yaptı?

Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 İstanbul doğumludur. Eski Türk millî basketbolcudur. 1.91 boyunda 86 kg ağırlığındaki Tunçeri, Oyun kurucu ve gard pozisyonlarında oynamaktadır. Abisi Kemal Tunçeri de bir basketbolcudur.

Kerem Tunceri nerede oynadı?

Kerem Tunçeri daha sonra Efes Pilsen, Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Triumph Lyubertsy, Anadolu Efes, Türk Telekom, Beşiktaş ve son olarak 2016'da Acıbadem'de oynadı.

Tunçeri profesyonel kariyerine 1997 yılında Galatasaray'da başladı. İlk iki sezonunda bekleneni pek veremese de üçüncü sezonunda iyi bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. 1998-99 sezonunda Efes Pilsen ile oynanılan maçta tam 20 sayı kaydetti ve kariyer sayı rekorunu kırdı. Tunçeri 1998-99'de maç başına 8.5 sayı, 1.6 ribaunt, 2.5 asist ve 1999-20 sezonunda ise 28 dakika sürede 8.6 sayı, 1.3 ribaunt, 2.8 asist ortalamalarıyla oynadı. Tunçeri'nin 4 Aralık 1999 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçında gösterdiği 19 sayılık performansıyla takımına maçı 59-53 kazandıran isim oldu ve bu onun bu sezonda gösterdiği en iyi performansıydı.

Sonraki sezon Efes Pilsen gibi hedefleri daha yüksek bir takıma transfer oldu. Kerem Tunçeri bundan sonraki sezonlarda bulunduğu takımlardaki derin kadro ve ona daha az sorumluluk verilmesiyle birçok otoriteye göre 1999'dan sonra kendini geliştiremedi. Toplam 3 kez TBL şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

Tunçeri, 2004-05 sezonunu maç başına 10.4 sayı, 3.5 ribaunt, 4.8 asist ortalamalarıyla geçirdikten sonra, 2005-06 sezonu başında ligin önemli takımlarından Beşiktaş Cola Turka'nın teklifini kabul ederek Beşiktaş'a transfer oldu.

2006-07 sezonu için İspanya'nın ve Avrupa'nın en önemli takımlarından Real Madrid ile anlaştı. 2008-09 sezonunun ikinci yarısından itibaren Efes Pilsen ile anlaştı.Tunçeri 2012-13 sezonunun ardından kaptanlığını yaptığı ve 5 yıl formasını giydiği Anadolu Efes'ten ayrıldı. 2013-14 sezonu başlamadan önce TBL'de Ankara şehrini temsil eden Türk Telekom takımı ile anlaştı. 37 yaşındaki Kerem Tunçeri 2017 yılında Basketbol kariyerini noktaladı.