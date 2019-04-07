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Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay Genel Başkanı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 101'inci Olağan Genel Kurul'da 700 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez başkanlığa seçildi- Kerem Kınık:- "Bu iyilik çınarının altına su döken, bu iyilik çınarını yaptıkları çalışmalarla daha da güçlendiren tüm Kızılaycılara rahmet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan bizi doğru yoldan şaşırtmamasını, nefsimize uymaktan alıkoymasını diliyorum"

07 Nisan 2019 Pazar 16:48
Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay Genel Başkanı

ANKARA (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 101'inci Olağan Genel Kurul'da 700 delegenin tamamının oyunu alarak ikinci kez Genel Başkanlığa seçildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımı ve "Kızılay Büyüyor, Toplum Güçleniyor" sloganıyla 101'inci Genel Kurul gerçekleştirildi.

700 delegenin tamamının oyunu alan Kınık, ikinci kez başkanlığa seçildi.

Delegelere teşekkür eden Kınık, Kızılay'ın 150 yıllık tarihine vurgu yaparak, "Bu iyilik çınarının altına su döken, bu iyilik çınarını yaptıkları çalışmalarla daha da güçlendiren tüm Kızılaycılara rahmet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan bizi doğru yoldan şaşırtmamasını, nefsimize uymaktan alıkoymasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kınık, omuzlarına aldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayarak, "Kızılayın hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay, yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Kerem Kınık, Cengiz Koç, Ercan Tan, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Hüseyin Can, İsmail Hakkı Turunç, Murat Ellialtı, Dr. Naci Yorulmaz, Nejla Özsoy, Ramazan Saygılı ve Yasir Yılmaz.

Kızılay yeni denetim kurulunda da İsmet Durmuş, Erdoğan Kısacık, Mustafa Umut Yalçın, Sema Kopuz Yetiş ve Şükrü Can yer aldı.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:48
  1. Genel Başkan
  2. Kerem Kınık
  3. Türk Kızılay

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