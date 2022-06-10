Kerem Fırtına ne iş yapıyor? Kerem Fırtına kimdir, nerelidir?

Kerem Fırtına kimdir? Kerem Fırtına, 23 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamladı. Lise yıllarında tiyatroya merak saran Kerem Fırtına, oyuncu okulunda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1999 yılında Kenan Evren Anadolu Lisesini tamamladı, aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan (1999) sonra Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Bir süre radyo tiyatrosu yaptı.

Kerem Fırtına hangi dizilerde oynadı?

Bir arkadaşının yaptığı oyunculuk başvurusuna tesadüfen eşlik etmesiyle Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve dizinin o zamanki yönetmeni Osman Sınav ile tanıştı ve dizide oynamaya başladı.

2000 yılında TRT’de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı, aynı zamanda o filmin senaryo asistanlığını da yaptı. Ardından Üvey Baba adlı dizinin son bölümlerinde boy gösterdi. Oyunculuk alanında ismini Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül rolü ile duyurdu ve büyük bir çıkış yaptı.

2015 yılında reyting rekoru kıran Karadayı dizinde oynadığı "Savcı Adnan" rolüyle daha çok tanındı. Son olarak Kiralık Aşk dizisinde "İsmail " rolüyle oyunculuk peformansını sergilemektedir. Verdiği bir röportajda "''Çocukluğumda en büyük hayalim başbakan olmaktı...'' diyen sanatçı, halen Pana Film 'de oyuncu ve cast direktor asistanı olarak çalışmakta.